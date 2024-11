ULS Lezíria participa em congresso internacional sobre infecções associadas aos cuidados de saúde

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) marcou presença no sexto Congresso Internacional sobre Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS), que teve lugar de 23 a 25 de Outubro, em Santa Maria da Feira. Representada pela sua Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD), a unidade participou activamente no Painel IACS em Unidade de Hospitalização Domiciliária, partilhando experiências e boas práticas para a prevenção de infecções associadas aos cuidados de saúde.

O coordenador da UHD da ULS Lezíria, Yahia Abouwda, destacou a evolução e o impacto da unidade nos últimos cinco anos, enfatizando o rigor no controlo de infecções e no combate à resistência antimicrobiana. A intervenção evidenciou o papel fundamental da UHD na região, ao proporcionar cuidados de qualidade no ambiente domiciliar, que minimizam o risco de infecções e promovem uma recuperação mais confortável para os utentes.

A enfermeira especialista Sónia Malaca, também da UHD da ULS Lezíria, deu a conhecer o trabalho da equipa na implementação de precauções de controlo de infecções adaptadas à hospitalização domiciliária, em colaboração com a UL-PPCIRA. A parceria tem sido essencial para criar protocolos eficazes e personalizados que respondem aos desafios específicos da hospitalização em casa, contribuindo para uma resposta eficiente e segura neste tipo de cuidados.

“A presença da ULS Lezíria no congresso IACS sublinhou o reconhecimento e a visibilidade do trabalho desenvolvido pela sua Unidade de Hospitalização Domiciliária. Este momento de partilha e troca de experiências com outras entidades do sector permitiu também reforçar a posição da ULS Lezíria como uma referência na promoção de cuidados de saúde seguros e de qualidade”, lê-se em comunicado.