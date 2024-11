Um burlão que se diz veterinário foi referenciado num caso em Samora Correia

Um homem está a fazer-se passar por veterinário e a contactar pessoas que têm animais de companhia desaparecidos na região, tentando levá-las a transferir dinheiro para falsas cirurgias, eliminando depois o contacto telefónico inicial. Fonte policial diz a O MIRANTE que pelo menos três pessoas, que estão vulneráveis e a tentar encontrar os seus animais desaparecidos, já receberam o mesmo contacto do burlão.

Uma das últimas vítimas foi Maria Rodrigues, de Samora Correia, que conta a história a O MIRANTE tentando com isso evitar que outras pessoas possam cair no mesmo conto do vigário. Maria Rodrigues está desde 23 de Outubro a procurar Nicolau, um beagle branco, castanho e preto, macho, de coleira vermelha, que desapareceu da residência dos donos em Samora Correia e ainda não foi encontrado. “Temos corrido tudo com a ajuda de vizinhos mas não o encontramos. Acreditamos que foi propositadamente roubado do nosso quintal”, refere.

A tentativa de burla aconteceu no dia 28 de Outubro, quando recebeu uma chamada ao final do dia de um homem que se fez passar por veterinário e informou que o cão tinha sido atropelado e resgatado em Benavente e entregue em Santarém. “Até nos perguntou o nome e disse que ele reagia ao nome. Parecia bastante credível”, recorda Maria Rodrigues. Segundo o falso veterinário, o cão precisava de uma cirurgia urgente pois tinha uma pata partida. Depois, pediu dinheiro para avançar com a cirurgia. “Perguntei quanto era, ele disse-me que seriam uns 200 ou 300 euros e eu disse-lhe para avançar com a cirurgia, enquanto ele me disse que se tratava de uma clínica veterinária perto da praça de toiros de Santarém”, conta.

Movida pela emoção, Maria Rodrigues nem pensou duas vezes em pagar a quantia antecipadamente por MBWay. Tudo o que fosse preciso para salvar ou dar conforto ao animal. “Foi o meu marido que, ouvindo o que se passava, me disse que não; pagávamos a despesa na clínica quando chegássemos”, recorda. Ouvindo a nega à transferência imediata do dinheiro, o falso veterinário disse apenas operar o animal depois de ver a documentação do cão e a família arrancou de Samora Correia para Santarém.

Na clínica ninguém sabia de nada

“Afinal qual o nosso espanto quando chegámos à clínica em frente à praça e toda a gente estava estupefacta com o que tinha acontecido. Foi tudo falso, nunca tinham lá recebido o nosso cão”, recorda. O casal ainda ligou para o canil de Santarém e para o Hospital Veterinário de Santarém onde lhes foi confirmado que não dera entrada nenhum beagle atropelado. Nem nesse dia nem nos anteriores. “Ficámos arrasados, tristes e de coração no chão. Fizemos 60 quilómetros e gastámos portagens para chegar a casa defraudados”, lamenta Maria Rodrigues, que vai apresentar queixa na Polícia Judiciária.

O número usado nas burlas foi desactivado, mas dele constam também várias queixas e alertas na Internet, sobretudo em grupos de protecção animal, dando conta de outras tentativas semelhantes de burla, umas envolvendo cães outras com gatos desaparecidos. “Aproveitam-se da vulnerabilidade das pessoas para tentarem ganhar dinheiro. A mim queria levar-me 400 euros depois de me dizer que o gato tinha sido resgatado atropelado da estrada em Vila Franca de Xira”, conta outra vítima, Ana Godinho. Quem tiver informações sobre o beagle de Maria Rodrigues pode contactar as autoridades locais ou o contacto 968086179.