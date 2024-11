Almeirim promove hábitos alimentares conscientes nas escolas

O MIRANTE conversou com a nutricionista Débora Marcelino, de Almeirim, para perceber quais os desafios e as recomendações para uma alimentação saudável.

Débora Marcelino, nutricionista municipal de Almeirim, está directamente envolvida nas iniciativas educacionais sobre a alimentação nas escolas do concelho. A 8 de Novembro celebrou-se o Dia da Alimentação e Cozinha Saudáveis e O MIRANTE conversou com a nutricionista para entender melhor os desafios e as recomendações para uma alimentação saudável. “O objectivo é construir uma sociedade onde a alimentação seja uma aliada para o bem-estar e a qualidade de vida”, afirma a especialista, acrescentando que uma das maiores preocupações é transformar a percepção das crianças em relação aos alimentos, incentivando-as a fazer escolhas mais saudáveis e informadas. “O que as crianças são agora vai ser o reflexo daquilo que vão ser no futuro, por isso devemos investir muito na alimentação e trabalhar estas temáticas com os alunos”, vinca.

Uma das abordagens principais nas escolas é a promoção de alimentos frescos e variados. Débora Marcelino menciona que o estímulo ao consumo de frutas, legumes e vegetais é constante. Num primeiro plano, existe o regime de fruta escolar, no qual as crianças recebem uma porção de fruta diariamente. Esse programa não só oferece uma opção saudável, mas também incentiva o consumo de frutas, essencial para uma dieta equilibrada. Além disso, foi instituído o programa do leite escolar. Todos os dias, cada aluno recebe um pacote de leite, o que contribui para que as crianças obtenham cálcio e outros nutrientes importantes para o crescimento e fortalecimento dos ossos. Débora Marcelino destaca também que uma boa hidratação é fundamental. “O consumo de água ao longo do dia é muito importante e é a melhor escolha para manter o corpo saudável e activo”, salienta.

