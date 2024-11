Azambuja abre candidaturas para 45 bolsas de estudo e mérito

Abriram a 4 de Novembro as candidaturas às 45 bolsas de estudo e mérito, no valor de mil euros cada, destinadas a alunos do ensino superior que residam no concelho de Azambuja há pelo menos dois anos e que tenham tido aproveitamento académico no ano lectivo anterior. A Câmara de Azambuja investe 45 mil euros para apoiar os universitários através de 35 bolsas de estudo e 10 bolsas de mérito. As primeiras são destinadas a alunos que frequentem ou que tenham entrado este ano no ensino superior, desde que o rendimento per capita do seu agregado familiar não ultrapasse os 650 euros mensais. As segundas destinam-se a alunos com média igual ou superior a 15 valores no ano lectivo transacto.

À semelhança de anos anteriores, e tal como regulamentado, está salvaguardada a atribuição de três bolsas a bombeiros voluntários e membros da Cruz Vermelha do concelho ou respectivos descendentes em primeiro grau. Os interessados devem preencher o formulário específico para a bolsa a que pretendem concorrer e submeter a documentação exigida no regulamento. Toda a informação estará disponível na página oficial da Câmara de Azambuja na Internet. O período de candidaturas decorre até 29 de Novembro nas Unidades de Atendimento ao Público do município.