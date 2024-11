Luz verde para mais 12 habitações municipais em Salvaterra de Magos

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) aprovou a candidatura da Câmara de Salvaterra de Magos relativa às restantes 12 de 24 habitações municipais a construir na vila sede de concelho. Estando garantido o financiamento, foi aberto o concurso público para a obra. O valor base é de cerca de 2,3 milhões de euros e o prazo de execução previsto é de um ano. O financiamento do IHRU será de 1,7 milhões e, se houver concorrentes, a câmara poderá ter de entrar com um valor até 600 mil euros. As primeiras 12 habitações estão a ser construídas na Rua da Lagoa e as que estão a concurso serão construídas na Rua José Domingos Lobo, em Salvaterra de Magos.

As habitações estão previstas na Estratégia Local de Habitação do município de Salvaterra de Magos (2020-2026) e o investimento, no âmbito do Programa 1º Direito, visa alargar a oferta de habitação pública a quem não dispõe de capacidade financeira para suportar o encargo de acesso a uma habitação condigna. Na página oficial da câmara municipal na Internet, o município assume que a habitação é um dos problemas no concelho e como forma de colmatar as lacunas tem apoiado as famílias com menores recursos financeiros e que apresentam situações precárias a nível habitacional, através da atribuição de habitação a custos controlados.

Neste momento existem três bairros de habitação social no concelho: o Bairro Social da 3ª Idade, com 38 habitações T1; o Bairro dos 80 Fogos, com 14 habitações T2 e T3; e o Bairro Nossa Senhora da Conceição, com 12 habitações T2 e T3.