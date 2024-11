Projecto arqueológico em Ourém para explorar património pré-histórico

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, formalizou na manhã de 5 de Novembro, o protocolo de cooperação com a Associação CAAPortugal, entidade especializada em arqueologia e novas tecnologias aplicadas ao estudo do património. O acordo visa a execução do projecto de investigação arqueológica MEDICE II, com duração de quatro anos, focado na análise e conservação de vestígios históricos da pré-história até à época clássica no concelho de Ourém.

O projeto MEDICE II pretende estudar sítios arqueológicos e monumentos megalíticos ainda por identificar, com o objectivo de aprofundar o conhecimento sobre as práticas culturais e simbólicas das comunidades antigas. A iniciativa abrange escavações, prospecções e acções educativas direccionadas a todas as faixas etárias, como o programa “Vem ser Arqueólogo por um Dia”, que permitirá aos munícipes uma aproximação ao trabalho arqueológico.

A Câmara Municipal de Ourém refere em comunicado que vai atribuir um apoio financeiro de 25.200 euros ao projecto, além de disponibilizar espaços para as actividades de divulgação e conservação dos espólios sendo que a gestão das investigações e a organização de eventos inerentes ao projecto ficarão a cargo da CAAPortugal.