Vila Franca de Xira quer mais auxiliares nas escolas do concelho

O presidente de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, reconhece que são precisos mais auxiliares de acção educativa nas escolas do concelho e enviou na última semana um ofício ao Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, pedindo que o Governo reveja com urgência a portaria que estabelece os rácios de auxiliares por número de alunos em cada agrupamento.

“É o Governo que define o número de auxiliares de acção educativa a atribuir a cada agrupamento em função do número de alunos e há muito que defendemos um aumento desses rácios, porque não está adaptado à diferença entre escolas e a população de cada escola”, defende o autarca. No concelho de Vila Franca de Xira os rácios estipulados pelo Ministério da Educação estão a ser cumpridos, mas há muito que se ouvem queixas dos directores das escolas sobre a escassez de pessoal para as necessidades sentidas. Em particular numa altura em que os alunos com necessidades educativas especiais foram integradas nas turmas regulares e, por isso, precisam de quem os acompanhe com maior proximidade.

“Compete aos directores dos agrupamentos com o número de pessoas que lhes são entregues fazer a gestão interna das escolas da sua responsabilidade. A única responsabilidade da câmara é assegurar que o rácio definido pelo governo é cumprido no concelho e contratar esses trabalhadores e cedê-los aos agrupamentos”, explica o autarca.

