Águas do Ribatejo quer investir 1,5 milhões em Salvaterra de Magos

Investimento da Águas do Ribatejo está dependente das candidaturas a fundos europeus. Em Salvaterra o investimento será de 700 mil euros no abastecimento de água e 835 mil no saneamento.

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo tem estimado um investimento de 700 mil para o abastecimento de água no concelho de Salvaterra de Magos em 2025, com valores semelhantes previstos para 2026 e 2027. Estão projectadas novas captações de água em Muge e Marinhais, reabilitação do reservatório em Muge e reabilitação de tubagens de abastecimento de água.



No saneamento básico, a previsão de investimento é de 835 mil euros na reabilitação das ETAR (estações de tratamento de águas residuais) de Muge, Glória do Ribatejo e Foros de Salvaterra e ampliação das redes de colectores, revelou o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio (PS), em sessão camarária. O autarca acrescentou que o investimento “está muito condicionado pelo sucesso de candidaturas aos fundos europeus do quadro comunitário de apoio Portugal 2030, pois o endividamento da empresa já é algo elevado (19,5 milhões de euros). A empresa tem uma estrutura accionista de sete municípios: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.