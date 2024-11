Atropelamento em Benavente causa dois feridos

Um atropelamento na Estrada Nacional 118, em Benavente, causou na manhã de segunda-feira, 11 de Novembro, dois feridos, que foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira.

“Recebemos o alerta às 11h28 para um atropelamento rodoviário. Uma viatura ligeira abalroou duas pessoas provocando uma vítima grave e outra leve”, segundo referiu a O MIRANTE fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo sem adiantar a idade e o sexo das vítimas. O acidente ocorreu nas imediações do Bairro de Santa Cruz.

No local estiveram os bombeiros de Benavente e Samora Correia, com 10 operacionais e cinco veículos, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira.