Casais Lagartos já tem saneamento e moradores devem ligar-se à rede

Os habitantes de Casais Lagartos, no concelho do Cartaxo, já podem usufruir de saneamento básico. Para se ligarem ao sistema devem efectuar os pedidos dos ramais à empresa Cartagua.

A rede de saneamento básico de Casais Lagartos está concluída, após vários anos de espera. Os munícipes têm sido informados por carta de que se trata de uma obrigação legal ligarem-se à rede e que têm 60 dias para se dirigirem à empresa Cartagua, concessionária do serviço no concelho do Cartaxo, para requerer a ligação, bem como a desactivação da fossa séptica, conforme o disposto na lei. Até 20 metros os ramais são gratuitos e têm de ser assegurados pela concessionária.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), revelou em reunião de câmara que a Cartagua não tem tido capacidade para responder a todos os pedidos de ramais, que devem ultrapassar os 400, apelando à rapidez para que as vias sejam alcatroadas posteriormente aos trabalhos. Os sistemas de águas residuais desempenham um papel crucial na protecção sanitária das comunidades, assegurando a adequada recolha, transporte e tratamento das águas residuais, e evitando a contaminação dos cursos de água, prevenindo a difusão de doenças e contribuindo para o desenvolvimento sustentável.