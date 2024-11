Comissão de Utentes da Castanheira lança campanha de apoio às vítimas da tempestade em Valência

A Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras lançou uma campanha de solidariedade para apoiar as vítimas da tempestade Dana, que recentemente atingiu Valência, Espanha.

Os interessados podem contribuir com alimentos, roupas, produtos de higiene e de limpeza.

O porta-voz da comissão de utentes, Pedro Gago, explica que as doações podem ser entregues a partir de terça-feira, dia 12 de Novembro, nas instalações da União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. A campanha decorre até o final do mês de Dezembro e os bens recolhidos vão posteriormente ser enviados para a Associação Projecto Solidário, em Loures, que centraliza as doações da região e organiza o transporte para Valência.