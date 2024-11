Condutor de carrinha de nove lugares perde a vida em colisão em Coruche

Um homem morreu na noite de domingo, 10 de Novembro, na sequência de uma colisão rodoviária, entre uma carrinha de transporte de passageiros e um camião, na Estrada Nacional 251, em Coruche.

A vítima mortal é Paulo Martins, de 48 anos de idade, e era o condutor da carrinha de nove lugares, enquanto o motorista do pesado sofreu ferimentos ligeiros. A violência do choque entre as duas viaturas foi de tal ordem que o impacto deixou a carrinha tombada fora da estrada que liga o Couço a Coruche, junto ao cruzamento para a localidade de Volta do Vale.

À chegada dos meios ao local, a vítima mortal encontrava-se encarcerada no interior da carrinha. O óbito foi declarado no local do acidente e esta colisão provocou constrangimentos no trânsito.

O alerta para o acidente foi dado pouco depois das 19 horas e para o local foram mobilizados 12 operacionais dos Bombeiros Municipais de Coruche, apoiados por seis viaturas, que contaram também o apoio da equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém.