Dar voz à literatura entre centenas de pinturas

No Museu João Mário, em Alenquer, onde estão expostas cerca de oitocentas obras daquele artista, decorreu, na tarde de 27 de Outubro de 2024, o 4º Encontro de Poetas, Escritores e Outros Amantes das Artes, organizado pela Gerábriga - Associação Cultural, de Alenquer.

Durante o evento, os participantes cumpriram um minuto de silêncio em memória do poeta, Carlos Cardoso Luís, Coordenador dos Jograis da APP (Associação Portuguesa de Poetas); do cantor Marco Paulo, filho adoptivo, dilecto de Alenquer, e da jovem, que tanto tinha para viver e dar aos seus filhos, Márcia Apolinário.

A abrir o evento actuou Paulo Sanches, cantor e músico de Alenquer que utiliza poemas de grandes poetas nas suas composições, seguindo-se os Jograis da Associação Portuguesa de Poetas com o seu universo de arte declamatória.

A associada fundadora da Gerábriga, Rosa Sampaio, declamou um texto de sua autoria sobre a vida do Mestre João Mário Aires d`Oliveira, numa simbólica homenagem feita de amizade, de dedicação e de partilha. E os fadista e declamadores, António Passão, Ricardo Maria Louro e José Sardinha também encantaram os presentes com o seu talento.

Por fim, após o uníssono das vozes a entoarem os parabéns ao Mestre João Mário, pelo seu nonagésimo segundo aniversário, o encontro foi encerrado, segundo o relato da presidente da Direcção da Gerábriga, Joaquina Raimundo, com intervenções de Maria Costa Santos e de António Jorge Baptista, autor do livro “A cor da inquietude”.

Participaram no encontro diversos autarcas de Alenquer, nomeadamente o presidente da assembleia municipal, Fernando Silva; a vereadora da cultura da câmara municipal, Cláudia Luís; o ex-deputado, João Miguel Nicolau; o vice-presidente da junta de freguesia de Alenquer, Vítor Grilo, e representantes de várias entidades do concelho.