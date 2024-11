Médio Tejo marcou presença na Smart City Expo World Congress 2024

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo esteve em Barcelona num dos principais eventos mundiais do sector tecnológico.

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, à semelhança do ano passado, marcou presença na Feira Mundial das Cidades, a Smart City Expo World Congress 2024, que decorreu em Barcelona, de 5 a 7 de Novembro. Trata-se de um dos principais eventos mundiais do sector, onde são apresentados os desenvolvimentos mais recentes das tecnologias e soluções digitais para a gestão territorial.

A região esteve presente no pavilhão Smart Portugal, conjuntamente com municípios, outras comunidades intermunicipais, empresas, polos de inovação, no ano em que a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes (ENTI) se encontra em implementação. Marcou presença a Agência de Modernização Administrativa (AMA) que trouxe esta estratégia e financiamentos específicos nesta área, determinantes para o desenvolvimento do país, para a sustentabilidade dos territórios e para a coesão territorial.

O presidente da CIM do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, fez uma apresentação dedicada ao projecto Data4Mobility, uma plataforma integrada de dados, aplicada à área da mobilidade na região. “É um passo muito importante para transformar a nossa mobilidade num futuro, que se deseja mais inteligente e sustentável”, referiu Manuel Jorge Valamatos no decorrer da sua apresentação.