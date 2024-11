Rio Maior celebrou feriado municipal com homenagens e recados aos críticos

O dia foi de festa na celebração do feriado municipal de Rio Maior mas o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), não esteve com paninhos quentes em relação aos críticos da sua gestão, no discurso que proferiu na sessão solene, a 6 de Novembro. “Quando a nossa actividade política se resume a apontar dedos sem apontar caminhos, se não nos importamos de ser, no discurso, carrascos do nosso concelho ao invés de ser seus embaixadores, creio não ser de estranhar que a população tenha feito, faça e volte a fazer transparecer nos resultados eleitorais a parca confiança que este género de políticas merece. Felizmente, lidero uma equipa que não baixa os braços aos desafios, e que sempre soube fazer orelhas moucas a palavras tontas”, afirmou em relação à oposição.

Filipe Santana Dias enfatizou algumas das “conquistas importantíssimas e que muitos julgavam impossíveis” ao longo dos últimos anos, como a captação de investimento privado. “Com um papel muito mais activo na gestão do parque de negócios de Rio Maior, foi possível atrair mais investimento nos últimos 5 anos do que nos 20 que os antecederam. A empresa Depomor, participada pelo município, vê finalmente a possibilidade de ter viabilidade financeira, com a quase totalidade dos seus terrenos já escriturados ou em avançada negociação”, revelou.

A melhoria das condições para os alunos do ensino superior em Rio Maior, através da construção de uma residência de estudantes de iniciativa municipal, e as obras há muito ambicionadas e finalmente em curso no troço da Estrada Nacional 114 junto à zona industrial da cidade, foram outros pontos focados pelo autarca. Filipe Santana Dias destacou ainda as personalidades que viriam posteriormente a ser homenageadas com a Medalha Municipal de Mérito - Grau Prata.

Antes a presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais (PSD), já tinha usado da palavra, referindo que a gestão autárquica tem sofrido, nos últimos tempos e de forma definitiva, grandes transformações, mas essa circunstância, acentuou, “não assusta” os autarcas. “Bem pelo contrário, aceitam essa transformações como um desafio constante, ou não fosse o encanto do Poder Local, um exercício de proximidade permanente”, disse a anterior presidente do município.

Um dia de celebrações e homenagens

O programa de comemorações dos 188 anos de elevação de Rio Maior a concelho contou com múltiplas actividades durante vários dias. Na sessão solene foram homenageadas algumas personalidades. A Medalha Municipal de Mérito - Grau Prata foi atribuída a António José Rocha Martins da Silva, professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, presidente da Liga Europeia de Natação e que desde a constituição da Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior em 2014, tem mantido uma enorme proximidade à cidade, promovendo o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.

A neurologista Diana Aguiar de Sousa nasceu em Lisboa mas foi em Rio Maior que cresceu, residiu e estudou até ao seu ingresso no ensino superior. Neurologista da Unidade de Doenças Cerebrovasculares do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, professora auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e investigadora do Gulbenkian Institute of Molecular Medicine, em Lisboa, é também neurologista no Centro de Risco Cardiovascular e Trombose do Hospital da Luz Torres de Lisboa.

A título póstumo foi homenageado Arlindo Bernardes Regueira, que começou a sua carreira de empresário ligado à criação e comercialização de aves de capoeira. Na década de 1970 dinamizou o Clube Desportivo Agrícola Ribeirense, originando uma intensa actividade social, cultural e desportiva em Ribeira de São João. Foi ainda presidente da Junta de Freguesia da Ribeira de São João de 2002 a 2009. Faleceu no dia 11 de Outubro deste ano.

A retrosaria Casa Marques também foi distinguida. Desenvolve a sua actividade há mais de cem anos com todo o tipo de retrosaria. João Marques iniciou o negócio em 1921, o seu filho, Amílcar de Almeida Marques, deu continuidade ao legado que hoje é gerido por Maria Irene da Cruz Cardoso. Durante a sessão solene do feriado municipal foi ainda prestada homenagem aos colaboradores da Câmara de Rio Maior e da empresa municipal Desmor que se aposentaram durante o ano de 2023, com a entrega de um Diploma de Serviço Público.