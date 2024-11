Torres Novas com campanha de incentivo às compras no comércio local

A Câmara de Torres Novas volta este ano a promover a campanha Torres Novas - Natal Local como forma de incentivar a população a comprar no comércio tradicional do concelho e, desta forma, ajudar os comerciantes. A campanha, que se destina a estabelecimentos com menos de 300 metros quadrados de área, arranca a 1 de Dezembro, com os ‘vouchers’ a poderem ser adquiridos a partir de 18 de Novembro.

Na iniciativa, que se estende até 6 de Janeiro de 2025, o município presidido por Pedro Ferreira (PS) investe um total de 75 mil euros que corresponde a compras no comércio local no valor de 150 mil euros, segundo explicou o vice-presidente, Luís Silva, na última reunião do executivo camarário. Cada voucher, explicou o autarca durante a apresentação da proposta, terá o valor de 10 euros, sendo que os munícipes os adquirem por metade desse valor até ao montante máximo de 25 euros.

A venda é feita nos serviços de tesouraria da Câmara de Torres Novas, Loja do Cidadão, Teatro Virgínia e Palácio dos Desportos. A proposta foi aprovada por unanimidade com o vereador do PSD, Tiago Ferreira, a congratular o município, sublinhando que além de a campanha apoiar o comércio se reflecte “no apoio directo às pessoas”.