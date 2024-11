Vila Franca de Xira celebra Outono com festa comunitária

A cidade de Vila Franca de Xira vai acolher este mês uma festa de Outono, com animação e actividades para todas as idades, entre os dias 14 e 17 de Novembro no Parque do Adro, junto á Igreja Matriz da cidade. Em sintonia com o espírito outonal, a festa pretende aquecer a população com momentos de convívio inspirados em tradições como o Pão por Deus, o verão de São Martinho e os tradicionais magustos, conhecidos pela combinação de castanhas assadas, música e vinho. A festa é organizada pela Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e visa reforçar os laços culturais e o sentimento de pertença da comunidade. A entrada é livre.