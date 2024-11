Zona de lazer para animais em Abrantes foi tema em reunião camarária

A criação de espaços e zonas de lazer para animais, principalmente, para cães, foi um dos temas debatidos na última reunião camarária de Abrantes. O presidente Manuel Valamatos (PS) afirma que com a criação do primeiro espaço de lazer para animais, no concelho, situado no Largo da Igreja, no Rossio ao Sul do Tejo, poderão ser criados outros equipamentos semelhantes. “Uma sociedade é tão evoluída quanto melhor tratar os animais e temos tido sempre o cuidado de pensar neles, na gestão que fazemos. Vamos analisar o sucesso deste equipamento e, quem sabe, no futuro o possamos replicar por mais pontos do concelho”, disse o autarca.

O tema veio a propósito da questão levantada pelo vereador Vasco Damas, do movimento AlternativaCOM, que questionou se o executivo pensava criar algum parque para caninos no concelho, à semelhança de outros municípios do país. “O Parque São Lourenço ou o Aquapolis Sul seriam zonas indicadas para a criação destes espaços, já existentes em vários pontos do país, onde é possível retirar as trelas aos animais e poderem andar a percorrer rampas, saltar e contornar obstáculos ou brincar em caixas de areia”, explicou o vereador.

Apesar do município de Abrantes contar apenas com um equipamento deste género, Manuel Valamatos acredita que não é uma necessidade prioritária para o momento. “Felizmente, temos muitos espaços de natureza para as pessoas poderem passear com os seus animais. Eu próprio o faço, vou correr e levo os meus cães comigo. Não temos a densidade urbana de outros municípios como Porto ou Gaia, para ter a necessidade de criar já tantos parques deste tipo. Devemos aproveitar os espaços naturais que temos e, no futuro, analisaremos”, rematou Manuel Valamatos.