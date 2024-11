Acesso pedonal à Escola Alexandre Herculano é um risco para os alunos

A CDU de Santarém denunciou a degradação de um acesso à Escola Básica 2,3 Alexandre Herculano, em Santarém, e exige intervenção urgente por parte do município.

O acesso pedonal que liga a zona do Mergulhão à Escola Básica 2,3 Alexandre Herculano, em Santarém, encontra-se em mau estado há muito tempo e a CDU veio denunciar a situação, acusando a Câmara de Santarém de muito dizer e pouco fazer. “A situação inaceitável do acesso pedonal à EB 2,3 Alexandre Herculano, utilizada diariamente por dezenas de jovens que se deslocam a pé para a escola, é prova viva da má gestão deste executivo municipal”, diz a CDU em comunicado

“O caminho pedonal encontra-se numa situação alarmante, com buracos de grandes dimensões, não vedados e compromete gravemente a segurança dos alunos e famílias que utilizam o acesso pedonal”, acrescenta a CDU, referindo que o mau estado do piso, associado à dimensão da cratera, aumentam consideravelmente o risco de quedas e lesões, especialmente durante horários de maior movimento e em dias de chuva, quando a visibilidade e o atrito no solo são reduzidos”.

A CDU de Santarém exige que o executivo municipal “realize uma acção urgente para a reparação destes buracos e a manutenção contínua deste percurso pedonal, assegurando que todos possam transitar com segurança”. E conclui, pensando já nas próximas autárquicas, que “a CDU faz falta a Santarém e ao executivo municipal para denunciar e fazer propostas necessárias para resolver de facto os problemas das populações e viver melhor na nossa terra”.