Campanha de adopção de animais e cãominhada foram um sucesso em Tomar

A campanha de adopção de animais e cãominhada, organizada pelo Canil-Gatil Intermunicipal de Tomar, realizou-se no dia 3 de Novembro, na tenda do Mercado Municipal. A iniciativa, que contou com diversas actividades ao longo do dia, foi um sucesso. O vereador Hélder Henriques (PS) fez um balanço do evento na reunião de câmara de segunda-feira, 11 de Novembro.

Hélder Henriques referiu que a iniciativa “correu muito bem”, informando que a cãominhada contou com 31 participantes, havendo ainda registo para a adopção de dois cães e três gatos. “Curiosamente um dos cães foi adoptado por uma família de Sintra que estava de passagem por Tomar, que foi visitar o evento e que se encantou por uma cadelinha que acabou por levar para Sintra”, revelou o autarca.

O próximo evento organizado pelo Canil-Gatil de Tomar vai decorrer a 7 de Dezembro, será mais um Dia Aberto, onde não vão faltar passeios à trela, campanhas de adopção, recolha de donativos e interacção com os animais.