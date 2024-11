As consecutivas queixas de falta de abastecimento de água no concelho de Tomar foram objecto de discussão em reunião de câmara.

Tiago Carrão, vereador do PSD, denunciou falhas no abastecimento de água no concelho de Tomar

Continuam as falhas no abastecimento de água em Tomar

As falhas no abastecimento de água continuam a dar que falar no concelho de Tomar. O tema voltou a ser abordado em reunião de câmara, desta vez na sessão de 11 de Novembro. O vereador do PSD, Tiago Carrão, questionou a gestão socialista relativamente a projectos que possam estar a ser preparados para resolver o problema. A vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes (PS), garantiu que o município está a trabalhar em soluções.

Tiago Carrão disse que nas últimas semanas vários cidadãos têm reportado episódios de falhas no abastecimento de água um pouco por todo o concelho. O autarca considera que é uma situação “muito complicada”, não só do ponto de vista social como também da sustentabilidade. “Sabemos que é urgente e importante a requalificação destas redes de abastecimento e sabemos também que cabe à Tejo Ambiente a intervenção nessa área”, referiu. O vereador social democrata questionou o executivo relativamente à existência de projectos a serem executados ou preparados para aproveitar oportunidades de financiamento que possam existir. “Sabemos que estamos a falar de muito dinheiro para requalificar estas condutas de abastecimento de água, mas é necessário e tem que ser encarado como uma prioridade para a governação”, sublinhou. Tiago Carrão perguntou se o tema está em cima da mesa como prioritário junto da Tejo Ambiente.

Filipa Fernandes, que conduziu a sessão camarária na ausência do presidente da câmara, revelou que o tema foi falado recentemente entre si e o presidente da câmara, por causa do orçamento para 2025. A autarca informou que o presidente da Câmara de Tomar e membro do conselho de administração da Tejo Ambiente, Hugo Cristóvão, vai aproveitar a próxima reunião de coordenação da Tejo Ambiente para fazer uma “concertação” com a entidade, relativamente ao abastecimento de água. “O senhor presidente irá solicitar à Tejo Ambiente qual a previsão de substituição de condutas danificadas, bem como a instalação de novas para algumas zonas do nosso concelho” disse.