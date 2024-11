Detidos por posse de arma e tráfico de droga em Torres Novas e Entroncamento

partilhe no Facebook

Três homens, com idades entre os 22 e os 41 anos, foram detidos por posse de arma proibida e tráfico de droga, nos concelhos de Torres Novas e Entroncamento, revelou a Guarda Nacional Republicana. Em comunicado, a Guarda refere que, "no âmbito de uma investigação por furtos que decorria há cerca de três meses, os militares da Guarda deram cumprimento a três mandados de detenção e a dois mandados de busca domiciliárias, que resultaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de diverso material".

Na operação foram apreendidos uma caçadeira de canos serrados, uma pistola, uma carabina, quatro cartuchos, 175 euros em numerário, 17 doses de haxixe, 24 doses de heroína, três televisores, uma balança de precisão, uma motosserra e vestuário utilizado na prática dos crimes de furto, indica a GNR. Ainda de acordo com a GNR, os detidos, que já tinham antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Leiria.