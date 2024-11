Escola Profissional de Salvaterra de Magos premiou alunos em parceria com empresas

A Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM) premiou com empresas parceiras os alunos com melhor desempenho académico nos respectivos cursos, algumas das quais fundadas por antigos alunos que têm a sua base de recrutamento na escola e continuam a colaborar com ela. Os alunos premiados foram Filomena Pereira, de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade; Gabriela Úrsula, de Informática de Gestão; Rafael Esteves, de Electrónica, Automação e Comando; Beatriz Lourenço, de Restaurante e Bar; e Tomás Patrício, de Cozinha e Pastelaria.

Os prémios atribuídos foram de 500 euros e uma formação certificada na área da comunicação à aluna Filomena Pereira, patrocinada por O MIRANTE; um voucher da Bi4All para certificação Microsoft a Gabriela Úrsula; 500 euros da Samogreen a Rafael Esteves; um voucher para duas pessoas num dos restaurantes da Plateform a Beatriz Lourenço; e um voucher de 500 euros da Eporifrutas para compras na rede de supermercados gourmet "Horta do Bairro" a Tomás Patrício. “Uma vez EPSM, para sempre EPSM! A escola, independentemente de se preocupar com o vosso futuro no que respeita a terem uma formação técnica de base muito válida, pretende manter sempre uma relação próxima”, afirmou o director-geral Duarte Bernardo da escola perante alunos, famílias e empresas parceiras no Dia do Diplomado.