Lista “Mais Ordem Mais Profissão” ouviu psicólogos do Entroncamento e Santarém

Elementos da lista "Mais Ordem Mais Profissão", liderada por Sofia Ramalho, candidata a Bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses, estiveram na segunda-feira, 11 de Novembro, no Entroncamento e Santarém. Tratou-se de uma sessão de recolha de contributos participada, para a elaboração de um manifesto regional para a Delegação Regional do Centro (DRC) da Ordem dos Psicólogos Portugueses, perspectivando-se a sua integração no programa eleitoral da lista.

A equipa diz-se determinada a representar os psicólogos de toda a zona centro do país, que inclui os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém e Viseu. Esteve presente a candidata a bastonária e o candidato a presidente da DRC da Ordem dos Psicólogos, Sérgio Viana. A lista é integrada por Valter Manuel, Sérgio Viana, Inês Guiomar, Catarina Calado, Alcino Silva, Rute Almeida, Margarida Gaspar de Matos, Carolina Garraio e Joana Lopes.