Politécnico de Santarém alarga horizontes e reforça aposta no alojamento para estudantes

Criou também pólos em Mouriscas e São Tomé e Príncipe e está a apostar em força na criação de residências para estudantes. Realidades sublinhadas na sessão de abertura do novo ano lectivo.

O novo ano lectivo que começou no Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) não teve início só nas escolas superiores de Santarém e de Rio Maior, mas também nas Mouriscas (Abrantes) ou em São Tomé e Príncipe, onde hoje existem pólos de ensino ligados à instituição. Isso mesmo foi sublinhado pelo presidente do IPSantarém, João Moutão, no seu discurso durante a sessão solene de abertura do ano lectivo que decorreu no auditório da Escola Superior Agrária de Santarém.

João Moutão referiu ainda que o Politécnico de Santarém passou a ser uma Universidade Europeia - ACE2-EU – Applied, Connected, Entrepreneurial and Engaged European University, liderada pelo Politécnico de Santarém, e aprovada pela Comissão Europeia. O presidente do IPSantarém afirmou que se “consolida assim uma equipa multidisciplinar de criação de conhecimento, que permite aos nossos estudantes, corpo docente e não docente, usufruir de diferentes programas de formação, educação, investigação, inovação e serviço à sociedade”.

A nova Universidade Europeia envolve nove países e inclui Universidades de Investigação, Medicina, Ciências Aplicadas, Politécnicas e Cultura e Artes, abrangendo diferentes regiões da Europa, incluindo as seguintes instituições: Politécnico de Santarém (Portugal); Carinthia University of Applied Sciences (Áustria); University Constantin Brâncusi Târgu (Roménia); Goce Delcev University (Macedónia do Norte); Kaunas University of Technology (Lituânia); University Francisco de Vitoria (Espanha); Medical University of Gdansk (Polónia); Latvian Academy of Culture (Letónia); e Technishe Hochschule Ingolstadt (Alemanha).

A cerimónia contou ainda com intervenções de João Teixeira Leite, presidente da Câmara de Santarém, de João Lopes Candoso, vice-presidente da Câmara de Rio Maior, de André Pinto, em representação dos estudantes do Politécnico de Santarém e de Cristina Perdigão, directora da Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação, que fez uma oração de sapiência sob o tema “As universidades europeias como vetor de internacionalização do ensino superior Português”.

O presidente da Câmara de Santarém felicitou o IPSantarém pelo trabalho desenvolvido em prol do ensino superior, com a construção ou reabilitação de instalações e com a aposta na criação de novas residências para estudantes, tendo reforçado a intenção do município de Santarém em dispensar mais edifícios na antiga Escola Prática de Cavalaria para esse fim. “O presidente do Politécnico de Santarém sabe que estamos a trabalhar para além do protocolo já celebrado, para que possam ser alocados novos espaços e novas respostas que são a condição para fixarmos os nossos jovens - condição determinante para o nosso futuro colectivo”, disse João Leite. Também em Rio Maior o município local tem sido parceiro nesse campo, tendo inaugurado recentemente uma residência para estudantes, que se junta à que foi criada na Escola Superior de Desporto de Rio Maior.