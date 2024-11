Semideiro vai receber pela primeira vez prova de todo-o-terreno X-Thophy

Aldeia do concelho da Chamusca vai receber prova pela primeira vez e conta com muitos incritos.

A aldeia do Semideiro vai receber a terceira prova do Troféu X-Trophy 2024, uma estreia no calendário desta competição de todo-o-terreno que pela primeira vez vai visitar aquela localidade do concelho da Chamusca. O X-Trophy Semideiro-Chamusca 2024 tem já uma lista de inscritos bastante completa, podendo antever-se muita luta em pista pelos melhores resultados. Luís Pirralho, director desportivo do X-Trophy, mostrou-se satisfeito com o evoluir das inscrições: "de facto estamos a ter uma boa adesão de pilotos, o que é um motivo de satisfação, primeiro porque podemos dizer que vamos ter uma prova muito participada, mas segundo porque isso demonstra o reconhecimento dos pilotos no nosso trabalho e o seu desejo de participar nos nossos eventos", disse. As inscrições encerram a 13 de Novembro.

A prova Ribatejana tem como aliciante extra ser também válida para o recente Troféu Bluemotor/Yamaha, uma competição mono-marca promovida pela Bluemotor (concessionário Yamaha) e pela X-Adventure, e que está aberta a todos os pilotos que participem nas provas com veículos da marca japonesa. Quanto a percurso, e com um leque de opções variado a disposição, a organização escolheu caminhos com um grau de dificuldade relativamente baixo e sem grandes complicações alternando entre zonas rápidas e quase em linha recta, e outras zonas mais encadeadas, com curvas, a subir ou descer, permitindo assim um equilíbrio de traçado. O tipo de terreno alterna entre o solo argiloso e arenoso.