Tenta arrombar casa de moradora de Arcena e acaba detido

Nádia Marques, de 26 anos, ainda está assustada com o que lhe aconteceu na noite de sexta-feira, 8 de Novembro, enquanto dormitava no sofá da sua casa em Arcena, Alverca. Sem que nada o fizesse prever, pouco depois das 23h00, um homem entrou sozinho no prédio e começou a tentar forçar a entrada na habitação, precisamente num momento em que a moradora estava sozinha em casa.

“Começou aos pontapés à porta e a tentar abri-la com a ajuda de uma ferramenta que trazia na mão. Fiquei assustada, perguntei-lhe quem era e disse-lhe que devia estar enganado. Respondia-me apenas dizendo para abrir a porta e chamei a polícia”, conta Nádia Marques a O MIRANTE.

Vendo que o homem não parava de tentar entrar na habitação, a moradora chamou a polícia que se deslocou ao local. “Valeu a porta ter dois ferros de alto a baixo para trancar”, recorda. Enquanto esperava pela polícia ligou a um vizinho a pedir ajuda. “Como o homem tinha uma mochila não sabíamos o que podia conter e o meu vizinho ajudou-me indo ao corredor e perguntando o que estava a acontecer. Nesse momento ele acalmou um bocado”, recorda a moradora.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE