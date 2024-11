Dadores de Sangue de Azambuja comemoram aniversário com caminhada

Iniciativa vai decorrer na manhã de domingo, 17 de Novembro, para assinalar o aniversário do grupo de dadores do concelho de Azambuja.

O Grupo de Dadores de Sangue do Concelho de Azambuja vai assinalar o seu aniversário no próximo domingo, 17 de Novembro, com uma caminhada dinamizada pelo Programa Actividade Física para Todos (PAFT), da Câmara de Azambuja, que promove a prática de actividade física de forma acessível e sem compromisso regular. A saída está prevista para as 09h30, com um percurso de oito quilómetros de nível de dificuldade baixo em termos técnicos e físicos.

A iniciativa é gratuita e aberta a toda a comunidade mas carece de inscrição obrigatória que pode ser realizada no dia do evento ou online até 15 de Novembro de formulário. Recomenda-se aos participantes que levem água e usem roupa desportiva.