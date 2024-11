Médio Tejo aposta em projectos de recolha selectiva de biorresíduos

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) assinou no passado dia 28 de Outubro um protocolo no âmbito da RecolhaBio – “Apoio à implementação de projectos de recolha selectiva de biorresíduos”. A cerimónia, que decorreu em Lisboa, contou com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e do secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa. O protocolo pretende o financiamento de projectos ou iniciativas que promovam a capacitação dos municípios por forma a aumentar a recolha selectiva de biorresíduos e/ou a reciclagem na origem, incluindo infraestruturação e aquisição de equipamentos associados a esse serviço, bem como a sensibilização dos utilizadores para melhorar as suas práticas.

Alguns dos projectos são ao nível da contentorização e/ou sacos ópticos, viaturas de recolha (eléctricas); projectos de compostagem comunitária ou doméstica, incluindo instalações e/ou equipamentos que contribuam para o cumprimento da meta de preparação para reutilização e reciclagem e consequente desvio de aterro; projectos que assegurem o desenvolvimento de mecanismos de monitorização e tecnologias de informação e comunicação que possibilitem o apoio à gestão da recolha selectiva e/ou reciclagem na origem de biorresíduos; iniciativas e actividades de sensibilização e de capacitação que contribuam para a adequada separação, para a divulgação da localização dos equipamentos, para a correcta utilização dos equipamentos e para a utilização do composto resultante. Pretende-se que no final os municípios possam demonstrar quantitativamente o aumento que este apoio proporcionou na recolha selectiva ou tratamento na origem de biorresíduos e consequente diminuição da deposição de resíduos em aterro.

Marcou presença na cerimónia de assinatura o presidente da CIM do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos. “É nossa aposta a gestão sustentável de resíduos, a melhoria do ambiente, a sensibilização para estas matérias, de modo a alcançar as metas necessárias estabelecidas no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e no Plano Nacional de Energia e Clima”, vincou. Recorde-se que este projecto conta com o apoio do Fundo Ambiental, que tem por finalidade apoiar políticas ambientais para a prossecução dos objectivos do desenvolvimento sustentável.