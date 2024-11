Monumento nacional no centro histórico de Santarém está fechado há uma dúzia de anos por razões de segurança.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Primeiro-ministro na inauguração das obras na Igreja de S. João do Alporão

A inauguração da requalificação da Igreja de São João do Alporão, em Santarém, vai contar com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, informou a Câmara de Santarém. A cerimónia está marcada para dia 22 de Novembro, sexta-feira, pelas 15h30.

Tal como O MIRANTE noticiou no início deste mês, a atribulada empreitada de conservação e requalificação da Igreja São João de Alporão foi dada como concluída há poucas semanas, conforme anunciou o presidente do município, João Leite (PSD9, nas redes sociais. O monumento nacional localizado no centro histórico de Santarém foi encerrado por razões de segurança há uma dúzia de anos devido a problemas na estrutura em pedra, tendo sido objecto de uma delicada intervenção, a cargo de uma empresa especializada.

A empreitada foi consignada a 25 de Fevereiro de 2021 e tinha um prazo de execução de 270 dias (nove meses). A obra estava orçada em cerca de 900 mil euros e foi adjudicada à empresa In Situ, Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, Lda. O atraso na execução da intervenção levou a Câmara de Santarém a aplicar à empresa multas na ordem das dezenas de milhares de euros por incumprimento contratual.