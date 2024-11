Acidente em Coruche tira a vida a bebé de dois meses da família Ribeiro Telles

Um bebé de dois meses, neto do cavaleiro João Palha Ribeiro Telles, é a vítima mortal do acidente de viação na Estrada Nacional 119, entre Foros de Almada e Biscainho, no concelho de Coruche.

O acidente, ocorrido por volta das 15h30, envolveu uma carrinha de sete lugares, conduzida por Graça Ribeiro Telles Caldeira, de 36 anos, filha do antigo cavaleiro João Palha Ribeiro Telles e irmã do cavaleiro João Ribeiro Telles, casada com o antigo forcado João Caldeira, do Grupo de Montemor.

Além da viatura onde seguiam a condutora e cinco dos seus filhos, estiveram envolvidos outros dois veículos ligeiros, cujos condutores sofreram ferimentos ligeiros, segundo fontes da Protecção Civil.

As informações preliminares apontam para uma perda de controlo da carrinha por parte de Graça Ribeiro Telles Caldeira, que terá embatido nos dois outros veículos antes de se despistar e capotar.

Além do bebé que perdeu a vida, seguiam na carrinha as quatro irmãs da vítima: duas gémeas de seis anos, uma criança de sete anos e outra de nove anos. Uma das gémeas foi transportada de helicóptero do INEM de Évora para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a múltiplas fracturas, enquanto a mãe e as restantes irmãs foram conduzidas para os hospitais de Santarém e de Vila Franca de Xira com ferimentos de menor gravidade.

O acidente obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos na EN119 e mobilizou 36 operacionais apoiados por 15 viaturas de socorro, entre as quais sete ambulâncias e o helicóptero do INEM.