Dançarém comemora quinto aniversário com evento em Benavente

A Associação Dançarém celebra no sábado, 16 de Novembro, o quinto aniversário com um evento de danças tradicionais portuguesas e internacionais, que terá lugar em Benavente. A programação do “Dançarém de Novembro” inicia-se às 18h00 com uma oficina de danças, onde o público poderá aprender danças tradicionais do mundo, orientadas pela equipa do Dançarém, e também algumas danças típicas do Ribatejo, apresentadas pelo Rancho Típico Saia Rodada de Benavente.

Após o jantar, o evento prossegue às 22h00 com um baile animado pelo DJ Messidor, conhecido no circuito de dança folk. Rui Manuel, que adoptou o nome artístico DJ Messidor em 2011, tem vindo a marcar presença em vários eventos de danças folk, como os Bailes dos Recreios Desportivos da Trafaria, e apresenta um repertório inspirado em danças galegas e do Poitou (França), proporcionando uma viagem sonora por diferentes regiões da Europa.

A Associação Dançarém, fundada em Santarém, tem como missão a promoção das tradições do Ribatejo e de outras regiões de Portugal e do mundo através da dança. Entre as suas actividades estão os eventos mensais, que decorrem no distrito de Santarém, aulas regulares na capital de distrito e um festival de Verão em Ortiga, Mação.

As inscrições para o evento de aniversário estão abertas através de um formulário online (https://forms.gle/9tWbaVXUjpnXUfrY8). Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da associação, @dancaremsantarem.