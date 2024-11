Nova campanha de esterilização de cães e gatos em Santarém

As inscrições de animais para esterilização devem ser efectuadas presencialmente no Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém, entre 15 e 30 de Novembro.

A Câmara de Santarém vai promover uma nova campanha de esterilização de cães e gatos, que se vai estender de 15 a 30 de Novembro. As inscrições podem ser efectuadas, presencialmente, no CROAS - Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30.

O município refere que a esterilização de animais continua a ser o método mais eficaz de prevenir o aumento populacional de cães e de gatos que, na grande maioria das vezes, acabam por se tornar animais errantes aumentando, dessa forma, a pressão sobre os centros de recolha oficial. A Câmara de Santarém tem promovido, ao longo dos últimos anos, campanhas de esterilização, incentivando os munícipes a inscreverem os seus animais de companhia.

As inscrições, à semelhança dos anteriores, serão realizadas através do preenchimento de uma ficha onde devem constar os dados pessoais do detentor e do animal de companhia. Os requerentes devem ser residentes no concelho de Santarém e só podem inscrever um animal de companhia. Mais informações podem ser obtidas contactando o CROAS através do número de telefone 243 370 690 ou pelo email croas@cm-santarem.pt.

Na campanha “Esterilizar É Cuidar” referente ao ano de 2023, foram inscritos 367 animais de companhia e realizadas 198 cirurgias, representando cerca de 54% do total de inscritos. No âmbito da parceria com o Centro Médico Veterinário foram esterilizados mais 59) animais, perfazendo, no total, 257 animais esterilizados.