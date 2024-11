Orçamento Participativo em Arruda dos Vinhos dá 60 mil euros em projectos

Os moradores do concelho de Arruda dos Vinhos vão decidir que destino dar a 60 mil euros que o município vai colocar à disposição da comunidade no âmbito da 11ª edição do Orçamento Participativo, que começou esta semana.

O objectivo do Orçamento Participativo é promover a participação cívica na definição de prioridades de investimento e desenvolvimento local do concelho. Da verba total de 60 mil euros Arruda dos Vinhos será a freguesia que receberá a maior fatia (30 mil euros), seguida de Arranhó (13.000€), S. Tiago dos Velhos (11.000€) e Cardosas (6.000€).

Esta edição do orçamento participativo arrancou com uma assembleia participativa de cidadãos, que aconteceu a 12 de Novembro. Os moradores do concelho interessados em submeter projectos ou ideias de investimento para melhorar o território ou os seus bairros podem fazê-lo até 31 de Dezembro através do site da câmara municipal.

Podem participar todos os residentes do concelho, naturais, trabalhadores ou estudantes em instituições localizadas no concelho, bem como representantes de movimentos associativos, empresariais e organizações da sociedade civil.