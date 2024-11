Santarém perdeu uma referência com a morte de Jaime Carvalho

O fundador da Autogirar em Santarém, António Jaime Carvalho, faleceu na quinta-feira, 7 de Novembro, aos 86 anos. O empresário já estava há algum tempo doente e trabalhou sempre até conseguir. Criou a Autogirar, primeira concessão oficial da marca Nissan para o distrito de Santarém, em 1971. Antes já tinha trabalhado perto de duas décadas como vendedor de automóveis. O relacionamento com as pessoas era a grande riqueza do empresário, pessoa cordial mas que não abdicava de dizer o que pensava.

O empresário auto-intitulava-se “um simples comerciante que vendia automóveis” mas quem o conheceu ou com ele lidou sabe que foi muito mais do que isso. Nasceu na Marmeleira, concelho de Rio Maior, a 11 de Maio de 1938, e foi viver para Santarém com apenas uma semana de vida, tendo aí construído o seu percurso pessoal, familiar, profissional e de intervenção na comunidade. O seu funeral deixou uma imagem clara da consideração que granjeava na comunidade e que lhe valeu também a atribuição, este ano, da Medalha de Mérito Municipal por parte da Câmara de Santarém. O MIRANTE atribuiu-lhe em 2019 o Prémio Carreira Empresarial.

Foi vereador da CDU na Câmara de Santarém e na Assembleia de Freguesia de São Nicolau, esteve ligado ao mítico Cine-Clube de Santarém fundado por Alves Castela nos tempos da ditadura salazarista e o cinema era uma das artes que admirava. A literatura também o ajudou a formar consciência política e cívica. Em entrevista a O MIRANTE, em Dezembro de 2011, enumerava nomes que para ele foram referências como os de Jorge Amado, Alves Redol, Fernando Namora, Ferreira de Castro ou Aquilino Ribeiro ou do cronista Mário Castrim. Citava também com alguma emoção o padre Francisco Nuno, que com ele integrou a comissão política do MDP/CDE, e o farmacêutico Francisco Viegas, pai de Mário Viegas.

António Jaime Carvalho fundou a Autogirar em 1971, em sociedade com um irmão, também já falecido. Homem à frente do seu tempo, orgulhava-se de, muito antes de se falar em paridade, ter sido o primeiro a empregar uma mulher como vendedora de peças. Dizia que, se não tivesse enveredado pela vida de vendedor de carros, teria que encontrar uma profissão que lhe permitisse um contacto directo com as pessoas. Acreditava no valor dos jovens e esperava ver um dos netos a dar continuidade ao seu trabalho. A Autogirar - Sociedade Comercial de Automóveis, Lda. foi a primeira concessão oficial da marca Nissan para o distrito de Santarém.