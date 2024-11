Volta a haver teatro em Vale da Pedra

A Companhia das Artes do Vale da Pedra vai retomar a actividade e a Gala do Teatro no sábado, 16 de Novembro, marca o reinício do projecto. A gala começa às 21h30 no Centro Social e Recreativo do Vale da Pedra, a que a secção de teatro está afecta. As inscrições para integrar o grupo de teatro estão abertas e para isso basta enviar mensagem privada para as redes sociais da Companhia das Artes.