Bombeiros de Alenquer Recebem "Selo da Igualdade Salarial" 2024

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer foi distinguida pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) com o "Selo da Igualdade Salarial" de 2024. Este reconhecimento destaca as suas práticas na promoção da igualdade remuneratória entre homens e mulheres por trabalho igual ou de igual valor.

O Dia Nacional da Igualdade Salarial foi assinalado a 14 de Novembro, uma data móvel que simboliza os dias de trabalho não pagos das mulheres em comparação com os homens, segundo a CITE.