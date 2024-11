Freguesias de Azambuja não recebem correio há mais de três semanas

Alcoentre e Aveiras de Baixo são duas freguesias do concelho de Azambuja onde os atrasos na entrega de correspondência ultrapassam os 21 dias. Município pede audiência à administração dos CTT para dar conta do descontentamento e exigir solução.

O atraso na entrega de correspondência no concelho de Azambuja tem sido motivo de descontentamento, havendo freguesias onde não entram cartas nas caixas de correio durante mais de três semanas. São disso exemplo as freguesias de Alcoentre e Aveiras de Baixo, onde há casos reportados de facturas que chegam já fora do prazo de pagamento.

As queixas da população têm chegado ao presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, que refere a O MIRANTE que já endereçou à administração dos CTT um pedido de audiência.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.