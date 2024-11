Impacto da solidão nos idosos é tema de seminário em Alenquer

No seminário Saúde e Envelhecimento Saudável especialistas alertaram para os perigos da solidão, que pode reduzir a esperança de vida até 45%.

Nove em cada dez idosos sentem-se sós, mesmo rodeados de pessoas. O alerta foi deixado na manhã desta sexta-feira pela psicóloga Raquel Raimundo, no seminário Saúde e Envelhecimento Saudável - isolamento social nas pessoas idosas, que decorreu em Alenquer.

A esperança média de vida pode reduzir até 45% por causa da solidão, o que equivale a fumar 15 cigarros por dia, explicou ainda a psicóloga, que sublinhou a importância de evitar o isolamento para manter a saúde mental.

O seminário realizou-se no Fórum Romeira e abordou temáticas como o papel da GNR na promoção da segurança, factores de risco e consequências para a saúde do isolamento e promoção da qualidade de vida. Participaram oradores da área da saúde, segurança e profissionais que trabalham com idosos. O vereador da Câmara de Alenquer, Paulo Franco foi o moderador dos painéis em debate.

