Jovens saem para trabalhar mas preferiam viver e dar vida a Azambuja

Se há quem diga que os jovens estão a viver de costas voltadas para o voluntariado e o movimento associativo, em Azambuja há um grupo de 40 elementos a demonstrar o contrário. Com idades compreendidas entre os 13 e os 35 anos integram a AJOCA- Associação de Jovens do Concelho de Azambuja, fundada há meia dúzia de meses com o objectivo de unir a juventude e a pôr a trabalhar em prol da sua terra. Entre os seus objectivos estão a organização de eventos sociais, culturais e desportivos e a auscultação de jovens sobre os seus anseios e preocupações, procurando dar-lhes solução.