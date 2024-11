Morre queimado dentro do carro em Alverca

Um homem morreu carbonizado dentro de um automóvel que estava estacionado no parque de estacionamento de uma superfície comercial no centro de Alverca, perto da urbanização da Malvarosa, na noite de quinta-feira, 14 de Novembro. O alerta para o carro a arder foi dado às autoridades pouco antes da meia noite e quando o socorro chegou ao local já a viatura estava praticamente toda consumida pelas chamas. O corpo da vítima foi levado para a morgue do Hospital de Vila Franca de Xira e a Polícia Judiciária está a investigar o caso. Nos últimos dias, recorde-se, várias viaturas foram vandalizadas no concelho de Vila Franca de Xira durante a noite, desconhecendo-se por enquanto as ligações que poderão existir entre os diferentes casos.

