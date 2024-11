partilhe no Facebook

Pais da Póvoa de Santa Iria preocupados com impacto das greves nas escolas

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Póvoa de Santa Iria (APEE-PSI) manifestou preocupação com o impacto das greves nas escolas sobre as crianças e suas famílias.

Em comunicado, a associação alerta que as interrupções recorrentes comprometem o progresso académico dos alunos e sobrecarregam as famílias, obrigadas a reorganizar rotinas pessoais e profissionais. “Enquanto associação de pais, apelamos a soluções através de um diálogo construtivo entre sindicatos, Ministério da Educação e todas as partes envolvidas”, sublinham.

A APEE-PSI destacou que a escola a tempo inteiro apenas funciona fora dos períodos lectivos. Durante as greves, a guarda das crianças tem sido assegurada por parceiros como a APAC, o ATL da Bolonha e a CERCIPóvoa, graças ao voluntariado das suas equipas. Porém, em dias de greve parcial, quando as escolas permanecem abertas mas sem o número necessário de profissionais, o serviço não pode ser garantido.

Hoje, várias escolas em todo o país encerraram total ou parcialmente devido à greve convocada pelo S.T.O.P., que abrange professores, auxiliares e técnicos. O sindicato reivindica um aumento salarial de 120 euros e a transferência da gestão escolar para fora da esfera das autarquias.