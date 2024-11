Pedro Ribeiro é hipótese em Santarém

Diamantino Duarte, presidente da concelhia do PS de Santarém, frisa que o concelho está mais pobre do que estava há quatro anos

O assunto fala-se na cidade, mas Diamantino Duarte vem agora, seja para baralhar ou não, dizer que há mais dois candidatos a candidato. E faz um anúncio que vai deixar as pessoas mais tempo na expectativa, ao dizer que só em Janeiro o assunto fica arrumado. Diamantino Duarte, que neste momento tem uma concelhia com o maior número de militantes dos últimos sete anos, com a entrada de perto de 100 militantes, diz que de uma vez por todas Santarém tem de se assumir como capital de distrito e que precisa de um líder forte, que seja ouvido, que tenha a capacidade de ir bater à porta dos ministérios e que tenha, finalmente, um projecto estruturado para Santarém. Na sua estratégia, o líder político, que também é presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, aceita com naturalidade que alguns militantes sigam a sua vida se não quiserem acompanhar a nova liderança.

Quando é que decide apresentar o presidente de Almeirim, Pedro Ribeiro, como candidato à Câmara de Santarém? Não sei ainda quem é que vai ser o candidato. Sendo capital de distrito, o candidato terá de ser negociado entre a concelhia, a distrital e a nacional. Temos feito esse trabalho, mas a indicação que tivemos dos órgãos nacionais é de que temos de aguardar pela aprovação final do Orçamento de Estado porque o secretário geral Pedro Nuno Santos quer envolver-se na escolha do candidato.

Um dos nomes que está na direcção nacional é o do presidente de Almeirim. Mas não é só o dele. Estão lá outros dois nomes. Após o dia 26 de Novembro é que o líder do partido irá dar indicações para marcar reuniões com as comissões politicas concelhias. Prevejo que em Santarém possamos ter o assunto resolvido na primeira quinzena de Janeiro.