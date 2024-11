"Queimas dos Queimados" traz humor e diversão a Torres Novas

Espectáculo humorístico acontece no dia 17 de Novembro no Centro Social Cultural e Recreativo de Liteiros, com o objectivo de reunir a comunidade para uma tarde de riso e entretenimento.

No dia 17 de Novembro a comédia vai tomar conta do Centro Social Cultural e Recreativo de Liteiros, em Torres Novas, com o espectáculo humorístico "Queimas dos Queimados". Organizado pela Academia Criativa Bi-Dom e com entrada gratuita, o evento tem como objectivo proporcionar momentos de lazer e aproximar os moradores através da arte e do riso.

A apresentação conta com a colaboração do Centro Cultural de Liteiros e da Câmara Municipal de Torres Novas, que reforçam o seu compromisso com o desenvolvimento cultural e recreativo da região. O espectáculo promete arrancar gargalhadas do público e reunir a comunidade local para uma tarde de entretenimento leve e familiar, com uma abordagem cómica e descontraída.