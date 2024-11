Utentes de Mação vão ter acesso a mais consultas médicas

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) e a Santa Casa da Misericórdia de Mação (SCMM) assinaram um acordo de cooperação que garante a realização de mais consultas médicas para os habitantes do concelho, em particular junto dos utentes sem médico de família atribuído, ou cujo médico esteja temporariamente ausente.

A iniciativa, segundo a ULS do Médio Tejo, é uma resposta assertiva para fazer face à escassez de médicos de família na região de Lisboa e Vale do Tejo. A partir de agora, a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Mação contará com 35 horas semanais de consultas médicas adicionais, prestadas por profissionais contratados pela Santa Casa da Misericórdia de Mação, nas instalações da UCSP de Mação. Através desta parceria, os utentes terão acesso a consultas de rotina, acompanhamento de doenças crónicas e outros serviços, garantindo cuidados de saúde mais próximos e acessíveis.

O acordo reforça o compromisso da ULS Médio Tejo com a promoção do acesso universal à saúde, a gestão eficiente dos recursos e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, assegurando cuidados continuados e completos para os utentes da UCSP de Mação. “Perante os desafios da escassez de médicos, esta parceria demonstra a nossa capacidade de encontrar soluções inovadoras para garantir a saúde da população”, afirma Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo. “Ao unirmos forças com a Santa Casa da Misericórdia de Mação estamos a levar os cuidados de saúde mais perto das pessoas, através de uma assistência médica mais próxima e personalizada”, rematou o responsável à margem da assinatura do protocolo.