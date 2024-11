600 mil euros para nova habitação social em Ferreira do Zêzere

Já começaram as obras de recuperação do edifício de habitação social em Ferreira do Zêzere, composto por oito fogos de tipologia T2, que serão realizadas de forma faseada. Na semana passada, os residentes foram informados pessoalmente pelo presidente da câmara municipal, Bruno Gomes, pelo chefe de vivisão, Miguel Carvalho, e pela técnica superior de Serviço Social, Sofia Silva, sobre o início dos trabalhos e esclarecer as medidas planeadas para minimizar eventuais transtornos no decorrer da obra.

O valor da adjudicação é de 600 mil euros, cofinanciada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pela União Europeia. O prazo de execução previsto é de 365 dias.