Alentejo 2030 e Universidade de Évora formalizam compromisso no valor de um milhão de euros

Em linha com os objectivos estratégicos do Programa Regional do Alentejo 2030 e com as directrizes estabelecidas na Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI), a Comissão Directiva do Programa Alentejo 2030 e a Universidade de Évora firmaram um compromisso de cooperação institucional que prevê um apoio de um milhão de euros. Este investimento será formalizado no primeiro trimestre de 2025, integrando a reprogramação prevista na revisão intercalar do programa.

O compromisso marca um passo importante no alinhamento entre os recursos regionais e as competências de ensino e investigação, dando continuidade às orientações do programa Alentejo 2030 para apoiar as entidades de ensino público. O apoio vai permitir que a Universidade de Évora apresente projectos que vão ao encontro das prioridades regionais em áreas de inovação e desenvolvimento, promovendo o fortalecimento do ensino superior público e o avanço da coesão territorial.

Com o financiamento, espera-se impulsionar projectos estratégicos que tragam benefícios significativos para a região do Alentejo, reforçando a capacidade de resposta da Universidade de Évora às necessidades regionais e ao desenvolvimento de competências e conhecimento científico alinhados com as potencialidades da região. A Comissão Directiva do Alentejo 2030 reafirma, através deste apoio, o seu compromisso contínuo com o ensino superior público enquanto motor de desenvolvimento regional, destacando a importância de investir em instituições que contribuem para o fortalecimento da coesão social e territorial no Alentejo.