Autocarro cem por cento eléctrico no serviço urbano de Santarém

O serviço de transporte urbano de Santarém irá contar com um autocarro 100% eléctrico a partir de Novembro. Tal resulta de uma parceria entre o grupo Rodoviária do Tejo (RT) e o fabricante alemão MAN.

A viatura será testada nas diversas linhas do serviço Scalabus até ao início de 2025, com a finalidade de o operador obter dados de performance, funcionalidade e conforto do modelo urbano MAN Lion´s City 12E.

O grupo Rodoviária do Tejo tem em curso uma aposta forte em mobilidade eléctrica nas regiões onde está contratado a médio/longo prazo para a exploração da rede de transporte público, em particular nas operações urbanas de Leiria, onde irá colocar em operação 17 unidades novas de dimensão standard, assim como 6 minibus para o serviço urbano de Torres Novas.

Os projectos já aprovados para aquisição de frota eléctrica e respectivas infraestruturas de carregamento, representam um investimento do grupo Rodoviária do Tejo de cerca de 9 milhões de euros.

Complementarmente, caso se verifique a possibilidade de recorrer ao financiamento do programa do Fundo Ambiental de apoio à descarbonização dos transportes públicos, a empresa pretende alargar a sua aposta em autocarros com emissões zero também para o serviço interurbano.