INEM já pagou serviços fora de protocolo aos Bombeiros de Salvaterra

O INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica já pagou 11.423 euros reclamados pelos Bombeiros de Salvaterra de Magos. O pagamento foi feito após o Tribunal da Relação de Évora ter confirmado a decisão do tribunal de primeira instância sobre serviços fora do protocolo entre ambas as entidades. O MIRANTE sabe que a corporação está em conversações com o INEM para regularizar a dívida total de 242 mil euros.

Em causa está o facto de os Voluntários de Salvaterra de Magos não terem um “protocolo das reservas” com o INEM mas quererem pagar o mesmo valor que está estipulado para os serviços de emergência médica protocolados, que é inferior aos da tabela da corporação. Nesses casos, os bombeiros emitiram facturas a cobrar a diferença entre o valor que o INEM pagou e o preço de tabela, como fazem para entidades particulares.

O presidente dos bombeiros, Luís Martins, afirma que as relações entre INEM e bombeiros melhoraram com a mudança do Governo e do presidente do instituto, estando a facturação actual em dia, refere, mas está ainda por resolver uma dívida de 242 mil euros respeitante a serviços prestados entre Janeiro de 2022 e Junho de 2023.