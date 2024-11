Moradores do Carregado exigem segurança rodoviária e desvio do trânsito de pesados

A Comissão de Moradores do Carregado exige mais segurança rodoviária e melhor mobilidade e avançou com uma campanha nas ruas para chamar a atenção das entidades locais e governamentais. Foram colocadas faixas na via pública por toda a freguesia onde se lê “Pesados fora do Carregado!”. Os moradores lamentam o tráfego de pesados dentro da freguesia e antecipam maior pressão com o progressivo funcionamento do Parque de Logística Lisboa-Norte.

“Reconhecemos a importância da actividade económica mas não podemos aceitar que isso aconteça sem ordenamento e medidas concretas que minimizem os seus impactos e garantam a qualidade de vida a que temos direito”, dizem. A comissão exige que o trânsito de viaturas pesadas seja desviado para a Auto-estrada A1, que sejam desclassificadas as Estradas Nacionais 1 e 3 para Estradas Municipais e que sejam incluídas ciclofaixas.

Os moradores querem ainda uma ciclovia que ligue a freguesia ao Tejo, construção de mais passeios e alargamento dos actuais, pintura de passadeiras e colocação de lombas, melhoria do parque de pesados e um plano de segurança rodoviária. “Não podemos aceitar que os nossos filhos e netos corram risco de vida nos seus percursos de casa para a escola. Não é aceitável que pessoas com mobilidade reduzida encontrem barreiras arquitectónicas ou que os idosos não tenham condições para circular em segurança”, alega a Comissão de Moradores do Carregado.